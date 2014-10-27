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В Петербурге задержали предполагаемого убийцу, который задушил таксиста
Сегодня, 14:51
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lesjasap
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В Петербурге задержали предполагаемого убийцу, который задушил таксиста

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Полиция арестовала убийцу таксиста, тело которого обнаружили на Искровском проспекте.

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который подозревается в убийстве таксиста. Piter.tv писал сегодня утром, что Молодого петеребуржца обнаружили убитым в собственном автомобиле.
 
Как сообщают представители полиции, злоумышленник оказался 23-летний уроженец Ульяновской области, которому не  хватало шести тысяч рублей. С целью ограбления молодой человек и совершил нападение на таксиста. Известно, что ранее задержанный уже был судим. Он проживает в городе без регистрации. 
 
Парень сел в автомобиль погибшего в Невском районе Петербурга. Он попросил отвезти его в Колпино. После этого преступник задушил таксиста и похитил его личные вещи: мобильный телефон и два золотых кольца. Впоследствии эти украшения он сдал в ломбард. Труп убийца отвез на Искровский проспект, где и оставил машину с водителем.
 
В настоящее время преступник задержан. У него изъяли сотовый телефон жертвы и квитанцию о сдаче украшений в ломбард.
Теги: ломбард , преступление , убийство таксиста
Категории: Новости СПб

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