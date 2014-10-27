В Петербурге задержали предполагаемого убийцу, который задушил таксиста

Полиция арестовала убийцу таксиста, тело которого обнаружили на Искровском проспекте.

Как сообщают представители полиции, злоумышленник оказался 23-летний уроженец Ульяновской области, которому не хватало шести тысяч рублей. С целью ограбления молодой человек и совершил нападение на таксиста. Известно, что ранее задержанный уже был судим. Он проживает в городе без регистрации.

Парень сел в автомобиль погибшего в Невском районе Петербурга. Он попросил отвезти его в Колпино. После этого преступник задушил таксиста и похитил его личные вещи: мобильный телефон и два золотых кольца. Впоследствии эти украшения он сдал в ломбард. Труп убийца отвез на Искровский проспект, где и оставил машину с водителем.

В настоящее время преступник задержан. У него изъяли сотовый телефон жертвы и квитанцию о сдаче украшений в ломбард.