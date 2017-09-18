Молодого петеребуржца обнаружили убитым в собственном автомобиле

В Петербурге мужчину задушили в собственном автомобиле.

Днем 17 сентября в Невском районе Санкт-Петербурга нашли мертвое тело 35-летнего мужчины. Его обнаружили в салоне автомобиля “Хонда Цивик”, который был припаркован во дворе дома номер 25 по Искровскому проспекту. Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, машина принадлежит убитому.

Эксперты подтвердили факт того, что петербуржец погиб от удушения. В настоящее время следствие изымает видеозаписи с камер наблюдения, которые были установлены в близлежащих домах. Возбуждено уголовное дело об убийстве.