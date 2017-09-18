Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Сегодня, 9:12
0
lesjasap
591
Код вставки плеера

Молодого петеребуржца обнаружили убитым в собственном автомобиле

0
 
 

В Петербурге мужчину задушили в собственном автомобиле.

Днем 17 сентября в Невском районе Санкт-Петербурга нашли мертвое тело 35-летнего мужчины. Его обнаружили в салоне автомобиля “Хонда Цивик”, который был припаркован во дворе дома номер 25 по Искровскому проспекту. Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, машина принадлежит убитому. 

Эксперты подтвердили факт того, что петербуржец погиб от удушения. В настоящее время следствие изымает видеозаписи с камер наблюдения, которые были установлены в близлежащих домах. Возбуждено уголовное дело об убийстве.
Теги: убийство
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5