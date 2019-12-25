В Петербурге задержали пожилую участницу одиночного пикета

Художница Елена Осипова стояла на Литейном проспекте с одиночным пикетом против ядерной энергетики.

В воскресенье, 26 апреля, в Петербурге задержали пожилую активистку, сообщил руководитель фракции "Яблоко" Борис Вишневский в своем telegram-канале.

Художница Елена Осипова вышла в маске и перчатках на Литейный проспект с одиночным пикетом против ядерной энергетики. Полицейские увезли ее в 78 отдел полиции.

Вы не беспокойтесь, все в порядке. Штраф мне платить все-равно нечем, пенсия не пришла... привел слова художницы Борис Вишневский

Елене Осиповой вменяют статью 8.6.1 (нарушение требований нормативных правовых актов Правительства Санкт-Петербурга, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории Санкт-Петербурга). По этой статье может грозить штраф в размере 4 тысяч рублей.

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Фото: Корнелий Исаакиевский / Вконтакте