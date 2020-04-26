Noize MC выпустил клип, посвященный аварии на Чернобыльской АЭС

Свою композицию музыкант назвал "26.04".

Рэпер Noize MC выпустил клип на композицию "26.04", посвященную Чернобыльской аварии. Ролик был опубликован на YouTube-канале артиста в годовщину трагедии, 26 апреля.

В работе над роликом приняли участие режиссеры Алексей Терехов и Савелий Терехов. Роли в клипе сыграли Ольга Вильчек, Стеша Терехова Роли второго плана: Слава Волкожа, Людмила и Виктор Бабинец. Авторы использовали фотографии Игоря Костина, Виталия Анькова, Валерия Зурафова и Геннадия Савкина.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. На электростанции взорвался четвёртый энергоблок. Авария расценивается как крупнейшая в своём роде за всю историю атомной энергетики. В ликвидации последствий катастрофы приняло участие более 600 тысяч человек.

Видео: YouTube / Noize MC