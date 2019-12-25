В Петербурге задержали пособника террористов за переписку с человеком по имени "Большой Путь"

В Петербурге задержали 23-летнего уроженца Дагестана, который хотел стать членом террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещена на территории РФ). Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
Молодого человека задержали 10 марта в квартире на улице Колонтай. В одном из мессенджеров он вел переписку с человеком по имени "Большой Путь" и неоднократно заявлял о желании принять участие в деятельности террористической организации.
1 марта подозреваемый приобрел авиабилет из Москвы в Стамбул на 25 марта. В дальнейшем он хотел попасть в Сирию.
Исполнить задуманное не удалось. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. У молодого человека изъяли средства связи и электронные носители. Сейчас он находится в изоляторе.
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Фото: pixabay.com
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