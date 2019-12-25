Обнародованы детали дела о "сливе" данных для расследования Навального

В совершении преступления подозревают оперативника уголовного розыска.

Оперативника уголовного розыска Василеостровского района Петербурга Константина Голубева допросили по делу о превышении должностных полномочий. Его обвиняют в "сливе" информации из базы "Розыск-Магистраль". Эти данные могли фигурировать в расследовании оппозиционера Алексея Навального. Об этом пишет "Фонтанка".

После допроса Голубева отпустили под подписку о невыезде. Он и его коллега по уголовному розыску, майор Роман Гладышев заранее знали о возбуждении дела, так как все служебные компьютеры были заблаговременно осмотрены.

По версии следствия, Голубев "сливал" информацию своей знакомой, журналистке издания Baza Мяйле Мачюлите. В частности, он попросил Гладышева посмотреть детали рейса 2614 "Томск-Москва". Во время полета Навальному стало плохо. Самолет экстренно посадили в Омске, а оппозиционера отправили в немецкую клинику, где обнаружили в его организме вещество из группы "Новичок".

В конце февраля Мачюлите задержали в Петербурге. Один из полицейских хотел передать журналистке информацию, которая "могла ее заинтересовать". Мачюлите допрашивали в связи с делом об утечке данных о рейсе 2614, на котором летел Навальный.

Отметим, что в базе данных "Розыск-Магистраль" содержится информация о передвижениях конкретного лица междугородними видами транспорта по паспорту или другому документу, удостоверяющему личность. Доступ к базе есть у сотрудников полиции.

Ранее мы писали, что в Петербурге МВД накрыло сотрудников "иностранных спецслужб", помогавших Навальному.

Фото: Telegram / BAZA