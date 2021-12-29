В Петербурге задержали подозреваемых в заказных убийствах, совершённых более 20 лет назад

По версии следователей, подозреваемые были киллерами в 90-х.

Правоохранители задержали двоих мужчин, которые, как установило следствие, причастны к заказным убийствам, совершенным более 20 лет назад. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сегодня, 13 февраля.

Подозреваемыми стали 56-летний житель Петербурга Алексей и 53-летний житель Новгородской области Андрей. Мужчины входили в крупную криминальную группировку 23-25 лет назад.

По версии следователей, подозреваемые были киллерами в 90-х, за ними - четыре убийства. Тогда эти преступления раскрыть не удалось.

Одному из подозреваемых уже предъявили обвинение. Его заподозрили в убийстве мужчины зимой 1997 года на Сенной площади. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv