В Петербурге задержали педофила из метро

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сегодня, 27 февраля, в Петербурге задержан 51-летний мужчина, который обвинется в совершении развратных действий в отношении 12-летний девочки. Об этом сообщили в ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. В полицию обратился отчим пострадавшей.

В полицию обратился 40-летний мужчина, который сообщил, что в вагоне электропоезда на перегонах между станциями одной из веток Петербургского метрополитена неизвестный злоумышленник совершил развратные действия в отношении его 12-летней падчерицы. Рассказали в ведомстве

Известно, что задержанный попытался совратить несовершеннолетнюю в метро.

Из материалов уголовного дела следует, что обвиняемый 9 февраля 2018 года, находясь в вагоне поезда метрополитена на путях следования от станции "Площадь Александра Невского" до станции "Пролетарская" совершил в отношении несовершеннолетней 2005 года рождения развратные действия. Уточняется в ГУ МВД

По факту возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия).