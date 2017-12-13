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В Петербурге задержали педофила из метро
Вчера, 20:32
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ProkVad
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В Петербурге задержали педофила из метро

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Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сегодня, 27 февраля, в Петербурге задержан 51-летний мужчина, который обвинется в совершении развратных действий в отношении 12-летний девочки. Об этом сообщили в ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. В полицию обратился отчим пострадавшей.

В полицию обратился 40-летний мужчина, который сообщил, что в вагоне электропоезда на перегонах между станциями одной из веток Петербургского метрополитена неизвестный злоумышленник совершил развратные действия в отношении его 12-летней падчерицы.

Рассказали в ведомстве

Известно, что задержанный попытался совратить несовершеннолетнюю в метро.

Из материалов уголовного дела следует, что обвиняемый 9 февраля 2018 года, находясь в вагоне поезда метрополитена на путях следования от станции "Площадь Александра Невского" до станции "Пролетарская" совершил в отношении несовершеннолетней 2005 года рождения развратные действия.

Уточняется в ГУ МВД

 По факту возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия).

Теги: метро , педофил , подземка , спб , суд
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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