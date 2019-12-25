В Петербурге задержали мужчину, который довел свою дочь до самоубийства

В четверг, 18 марта, петербургский суд заключил под стражу 48-летнего мужчину, которого обвиняют в доведении до самоубийства 14-летней дочери. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов.
2 января текущего года тело девочки без внешних следов насильственной смерти обнаружили в квартире дома № 36/3 на Наличной улице. Уголовное дело было возбуждено в феврале, а 16 марта задержали отца школьницы. Следствие предполагает, что отец истязал несовершеннолетнюю дочь не менее года.
Петербуржец не признает вину и пробудет под стражей до 11 апреля. Расследование продолжается.
Ранее мы писали, что глухонемого петербуржца, которого оштрафовали за скандирование лозунгов на митинге, оправдали.
Фото: Piter.TV
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