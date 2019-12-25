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В Петербурге задержали мужчину, который довел свою дочь до самоубийства
Сегодня, 15:27
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smirenny

В Петербурге задержали мужчину, который довел свою дочь до самоубийства

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Тело восьмиклассницы обнаружили в квартире на Наличной улице в начале января.

В четверг, 18 марта, петербургский суд заключил под стражу 48-летнего мужчину, которого обвиняют в доведении до самоубийства 14-летней дочери. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов. 

2 января текущего года тело девочки без внешних следов насильственной смерти обнаружили в квартире дома № 36/3 на Наличной улице. Уголовное дело было возбуждено в феврале, а 16 марта задержали отца школьницы. Следствие предполагает, что отец истязал несовершеннолетнюю дочь не менее года. 

Петербуржец не признает вину и пробудет под стражей до 11 апреля. Расследование продолжается.

Ранее мы писали, что глухонемого петербуржца, которого оштрафовали за скандирование лозунгов на митинге, оправдали. 

Фото: Piter.TV

Теги: довел до самоубийства, задержание
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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