В Петербурге задержали мужчину, который довел свою дочь до самоубийства

Тело восьмиклассницы обнаружили в квартире на Наличной улице в начале января.

В четверг, 18 марта, петербургский суд заключил под стражу 48-летнего мужчину, которого обвиняют в доведении до самоубийства 14-летней дочери. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов.

2 января текущего года тело девочки без внешних следов насильственной смерти обнаружили в квартире дома № 36/3 на Наличной улице. Уголовное дело было возбуждено в феврале, а 16 марта задержали отца школьницы. Следствие предполагает, что отец истязал несовершеннолетнюю дочь не менее года.

Петербуржец не признает вину и пробудет под стражей до 11 апреля. Расследование продолжается.

Ранее мы писали, что глухонемого петербуржца, которого оштрафовали за скандирование лозунгов на митинге, оправдали.

Фото: Piter.TV