В Петербурге задержали около 40 осужденных, скрывавшихся от наказания

Преступники скрывались месяцами.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области задержаны порядка 40 человек, находившихся в федеральном розыске за уклонение от отбывания наказания в колонии-поселении. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Петербургу и Ленобласти.

Среди задержанных — мужчина, осуждённый за фиктивную постановку на учёт иностранных граждан, который вновь совершил подобное преступление. Суд приговорил его к одному году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Ещё один фигурант дела ранее осуждён за кражу банковских карт. Находясь в нетрезвом виде, он похитил карты у знакомого и совершал покупки в магазинах. Суд назначил условное наказание, однако осуждённый нарушил условия приговора и был объявлен в федеральный розыск. После проведения оперативных мероприятий сотрудники отдела розыска ГУФСИН задержали преступника и передали в территориальный отдел полиции.

Начальник оперативного управления ГУФСИН подчеркнул, что каждое задержание является результатом слаженной работы сотрудников и направлено на обеспечение законности и безопасности общества.

Фото: Piter.TV