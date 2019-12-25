Бывший чиновник Аптекарского острова оспаривает увольнение из СИЗО

Экс-мундеп Маслов требует признать незаконным увольнение после ареста.

Бывший заместитель главы администрации муниципального округа "Аптекарский остров" Юрий Маслов подал иск в суд, требуя признать незаконным свое увольнение, произошедшее во время его ареста. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Согласно материалам дела, Маслов был принят на должность 16 апреля 2024 года, а приказ об увольнении датирован 24 декабря. О решении работодатель уведомил через портал госуслуг, о чём Маслов узнал лишь 9 января 2025 года, находясь под стражей.

Бывший чиновник был задержан полицией 11 декабря 2024 года и с 12 декабря содержался в СИЗО. Летом 2025 года он заключил контракт с Минобороны для прохождения военной службы. В своём иске Маслов утверждает, что не мог физически ознакомиться с приказом и считает увольнение незаконным, поскольку имел уважительные причины отсутствия на работе.

Кроме восстановления в должности, истец требует компенсацию морального вреда в размере 100 тыс. руб.

Фото: Piter.TV