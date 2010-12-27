В Петербурге задержали шестерых охотников за квартирами мертвых людей

В Московском районном суде мошенников с чужими квартирами отпустили под подписку о невыезде.

В Московском районе правоохранительные органы задержали мошенников, которые охотились на квартиры мертвых петербуржцев. Преступники узнавали о недвижимом имуществе, оставшемся без наследников, а после присваивали его себе. Злоумышленники представлялись риэлторами. С помощью фальшивых документов им удавалось на безвозмездной основе становиться новыми владельцами жилплощадей. Однако, о схеме узнала полиция.

Фигурантами уголовного дела стали шестеро местных жителей. Пятеро из них официально не трудоустроены, еще один предполагаемый участник сговора - инспектор службы АО "ВАД", который работает в сфере строительства и ремонта дорог. Задержанным от 33 до 38 лет, среди них - одна петербурженка. Об этом сообщает "Фонтанка".

По версии следствия, банда незаконно перерегистрировала чужую собственности. По меньшей мере им удалось захватить две квартиры: по улице Типанова, 7А и Свеаборгской, 7. Ущерб оценивается в 13 миллионов рублей. В настоящее время квартиры принадлежат администрации района.

Подозреваемые раскаялись в содеянном. Суд постановил назначить им меру пресечения свободы: мужчины отпущены под подписку о невыезде из Северной столицы. Петербурженка останется под домашним арестом. Всех обвиняют по статье за мошенничество.

