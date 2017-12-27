В Петербурге задержали обвиняемого в разглашении секретов Узбекистана

В Северной столице задержан мигрант-предатель из Узбекистана.

Днем 11 января в Петербурге был задержан представитель Узбекистана. Мужчину подозревают в раскрытии секретов Родины.

Сообщается, что 36-летний гость Северной столицы находился в межгосударственном розыске. Российские правоохранительные органы проинформировали коллег из Ташкента об обнаружении преступника.

Отметим, что полиция Петербурга также имеет вопросы к данному фигуранту дела. В конце декабря 2017 года мигрант был оштрафован за нарушение правил въезда на территорию России. Постановлением суда принято решение о принудительном выдворении иностранца из страны.