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В Петербурге задержали обвиняемого в разглашении секретов Узбекистана
Сегодня, 10:10
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lesjasap
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В Петербурге задержали обвиняемого в разглашении секретов Узбекистана

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В Северной столице задержан мигрант-предатель из Узбекистана.

Днем 11 января в Петербурге был задержан представитель Узбекистана. Мужчину подозревают в раскрытии секретов Родины.
 
Сообщается, что 36-летний гость Северной столицы находился в межгосударственном розыске. Российские правоохранительные органы проинформировали коллег из Ташкента об обнаружении преступника. 
 
Отметим, что полиция Петербурга также имеет вопросы к данному фигуранту дела. В конце декабря 2017 года мигрант был оштрафован за нарушение правил въезда на территорию России. Постановлением суда принято решение о принудительном выдворении иностранца из страны.
Теги: мигрант , родина , секреты , узбекистан
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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