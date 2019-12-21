В Петербурге задержали нетрезвого водителя Audi, проехавшего по Дворцовой

Задержали мужчину на набережной реки Мойки.

В Петербурге сотрудники ГИБДД задержали нетрезвого водителя, который ехал по Дворцовой площади. Мужчина на "Ауди" пытался скрыться от погони. При этом местный житель многократно нарушил ПДД. Полиции удалось поймать злоумышленника.

Известно, что водитель попал в поле зрения представителей закона во время движения по Миллионной улице. Он ехал по встречной полосе. На требования остановиться мужчина предпочел не реагировать. Вместо этого он решил увеличить скорость. В результате ГИБДД отправились в погоню. Им удалось остановить иномарку на набережной реки Мойки.

На данный момент на петербуржца составлено пять административных протоколов. Полиция опубликовала фотографию, на которой зафиксировано, что в машине виновника событий находилась бутылка водки.

Ранее Piter.tv писал о том, что сотрудники ДПС устроили погоню за 18-летним водителем.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

