За неделю в Петербурге задержали четырех нелегальных мигрантов

На прошлой неделе в пограничной зоне, в Кингисеппском районе Ленобласти, были задержаны трое граждан африканской внешности, которые пытались незаконно отбыть на территорию стран членов Европейского Союза транзитом через Эстонскую Республику. Об этом сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В Кингисеппском районе Ленобласти были задержаны трое граждан африканской внешности, которые попытались незаконно отбыть на территорию Эстонской республики. Об этом сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по Петербургу и Ленобласти.



В ходе проверки было установлено, что задержанными оказались двое граждан Королевства Марокко и один гражданин Республики Гана. Они прибыли в Россию по учебным визам, а ганец учился в одном из российских вузов в течение 2016 года.



Также выяснилось, что мароканцы прибыли в Петербург в начале октября, где в одном из хостелов познакомились с гражданином Республики Гана. Затем иностранцы попытались незаконно убыть на территорию стран членов ЕС транзитом через Эстонию.



Похожий случай произошел на выборгском направлении. Пограничный наряд выявил неустановленного гражданина негроидной рассы, который не имел при себе документов. Личность задержанного удалось установить, им оказался гражданин Республики Гана 1991 года рождения.



Задержанный рассказал пограничникам, что он решил незаконно перебраться в Италию, где живут его родственники. Отправной точкой в "путешествии" ганца планировалась Финляндия.



Вышеуказанным лицам грозит административное выдворение за пределы РФ с закрытием въезда на территорию РФ.