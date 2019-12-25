В Петербурге задержали мужчину, три года назад угнавшего дорогой "Лексус"

Преступление мужчина совершил в Екатеринбурге.

Вечером 27 августа петербургская полиция задержала у дома №98 по улице Савушкина мужчину, находящегося в федеральном розыске. По информации пресс-службы ГУ МВД, 36-летний уроженец Свердловска разыскивался за автомобильную кражу.

Как выяснилось, в феврале 2017 года мужчина, находясь в Екатеринбурге, похитил автомобиль марки "Лексус" стоимостью 2,6 миллиона рублей. Злоумышленника передали полиции, откуда он уедет к инициатору розыска.

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