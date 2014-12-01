В Петербурге задержали мужчину за убийство в Подмосковье 10-летней давности

Злоумышленники избавились от тела, сбросив его в водосточный коллектор.

Полицейские из Петербурга и Ленобласти задержали на Гражданском проспекте мужчину, который с 2011-го года находился в федеральном розыске. Он совершил преступление в Московской области, узнал Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Злоумышленник 1977-го года рождения обвиняется в убийстве. В декабре 2011-го года он вместе с другими мужчинами избил потерпевшего, а затем выстрелил в него в автомастерской в Мытищинском муниципальном районе. Гражданин скончался. После этого преступники сбросили труп в водосточный коллектор в деревне Сгонники и скрылись с места происшествия.

В 2016 году обвиняемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. После задержания мужчину доставили в 3 отделение полиции Калининского района.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что бездомного мужчину объявили в федеральный розыск за кражу на 950 рублей.

Фото: Piter.TV