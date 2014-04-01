Бездомного мужчину объявили в федеральный розыск за кражу на 950 рублей

Мужчина должен был находиться под присмотром полицейских, но скрылся.

Полиция задержала бездомного мужчину, который находился в федеральном розыске за кражу из магазина "Пятерочка". В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Об этом Piter.TV узнал от источника.

В октябре 2020-го года 44-летний мужчина открыто похитил товар на сумму 950 рублей и скрылся с места. Инициатором розыска был Невский районный суд. Ранее у гражданина уже были судимости. В этот раз мужчина должен был находиться под арестом, но скрылся от следствия в феврале этого года. Под административным надзором не состоит.

Также Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге охранник лишился Kia Sportage за 1,5 млн рублей. Машина была припаркована на улице Чекистов.

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