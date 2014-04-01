В Петербурге охранник лишился Kia Sportage за 1,5 млн рублей

Добычей злоумышленника стал автомобиль белого цвета 2019 года выпуска.

Во вторник, 30 марта, в полицию Петербурга обратился 59-летний мужчина, работающий охранником в ООО "Арес", и заявил об угоне своего автомобиля марки Kia Sportage. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам потерпевшего, машина была припаркована возле дома №38 на улице Чекистов. Ее угнали в период с 21:00 29 марта до 8 утра 30 марта. Добычей злоумышленника стал автомобиль белого цвета 2019 года выпуска. Сумма ущерба составила 1,5 млн рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Полиция ищет угонщика.

Ранее в Шушарах у врача-уролога угнали Lexus за 2,8 млн рублей.

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