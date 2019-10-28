В Петербурге задержали мужчину за надписи о спецоперации на стенах Академии ВМФ

Надписи 53-летний мужчина нанес на стены в ночь с 1 на 2 мая.

В Петербурге задержали 53-летнего мужчину, который расписал стену Военно-морской академии имени Н.Г. Кузнецова в Приморском районе. Об этом сообщают в региональном УФСБ.

УФСБ России по Петербургу и Ленобласти совместно с коллегами из УФСБ по Балтийскому флоту и полицией задержали злоумышленника. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сообщается, что надпись, которую он нанес на здание в ночь с 1 на 2 мая, используют ВС Украины.

Ранее в Невском районе мигрант дважды погладил ягодицы 14-летней девочки. Школьница оказалась дочерью адвоката. Было возбуждено уголовное дело.

Фото: Piter.tv

