В Петербурге задержали мужчину, который украл у пенсионерки полмиллиона

Накануне неизвестный позвонил пострадавшей и представился следователем. Он сообщил, что ее дочь попала в ДТП, в котором также пострадали люди.

Во вторник, 22 февраля, в Выборгском районе Петербурга задержали мужчину, который подозревается в хищении полумиллиона рублей у пенсионерки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и области.

Накануне неизвестный позвонил пострадавшей и представился следователем. Он сообщил, что ее дочь попала в ДТП, в котором также пострадали люди. Злоумышленник добавил, что для решения вопроса нужны деньги, и курьер готов их забрать.

Затем пенсионерка отдала 500 тыс. рублей курьеру, последний скрылся на автомобиле "Рено". Спустя два часа правоохранители задержали гражданина 1958 года рождения, который подходил под описание.

На сегодняшний день возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Гражданин задержан и помещен в изолятор временного содержания.

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Фото: Piter.tv