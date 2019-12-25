В Петербурге задержали 19-летнего парня, который три месяца насиловал дочку знакомой

Жертвой молодого человека стала девочка 2011 года рождения.

Вечером 16 мая в Петербурге задержали 19-летнего парня по подозрению в изнасиловании девочки 2011 года рождения. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По версии следствия, молодой человек совершал противоправные действия в отношении несовершеннолетней с 1 марта 2017 года по 1 июня 2017 года. Пострадавшей оказалась дочка знакомой. Парень насиловал девочку в квартире женщины на Софийской улице.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера". Задержанный был судим за мошенничество в 2020 году.

Ранее 10-летняя девочка обвинила отчима в изнасилованиях в течение 2,5 лет.

Фото: Piter.TV