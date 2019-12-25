Сожжение чучела на льду Малой Невы привело к уголовному делу

Перформанс, возможно, решили провести не к окончанию недели Масленицы.

В отношении молодого человека, который накануне поджег чучело на льду Малой Невы около Уральской улицы, задержали. В традиции Масленицы полицейские увидели антироссийскую риторику, сообщила "Фонтанка".

Дело в том, что чучело было в камуфляже. Видео было опубликовано в одном из Telegram-каналов утром 6-го марта. К вечеру автора перформанса смогли установить. 22-летнего подозреваемого задержали на Каменноостровском проспекте.

Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Ранее Piter.tv показал, как сожгли чучело на Масляном лугу.

Фото: Telegram / Фонтанка