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Появилось видео праздничных гуляний в ЦПКиО им. Кирова

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На Елагином острове сожгли чучело Масленицы

В ЦПКиО имени Кирова сегодня, 6 марта, отмечают Масленицу. Символом праздника стало сжигание чучела, обряд провели в 18:00. Об этом сообщил читатель Piter.tv.

Судя по видео, на мероприятии собралось много людей. Отметим, что масленичные гуляния проводятся на Масляном лугу еще с XVIII века. Для горожан провели игры, показали выступления, спели песни. 

Кроме того, горожан угощали блинами и чаем. Отметить праздник пригласили петербуржцев и в Петропавловскую крепость. 

Видео: Piter.tv

Теги: масленица, начало весны, праздник, толпа, чучело
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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