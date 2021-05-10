Появилось видео праздничных гуляний в ЦПКиО им. Кирова

На Елагином острове сожгли чучело Масленицы

В ЦПКиО имени Кирова сегодня, 6 марта, отмечают Масленицу. Символом праздника стало сжигание чучела, обряд провели в 18:00. Об этом сообщил читатель Piter.tv.

Судя по видео, на мероприятии собралось много людей. Отметим, что масленичные гуляния проводятся на Масляном лугу еще с XVIII века. Для горожан провели игры, показали выступления, спели песни.

Кроме того, горожан угощали блинами и чаем. Отметить праздник пригласили петербуржцев и в Петропавловскую крепость.

Видео: Piter.tv