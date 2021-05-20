В Петербурге задержали мужчину, который поджег мемориал

В 2019 году мужчина совершил аналогичное преступление на этом же мемориале.

В Ленобласти 16 марта в поселке имени Морозова мужчина поджег венок на мемориале. Полицейские задержали хулигана. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

Неизвестный поджег венок около двух часов дня. После этого он скрылся с места преступления. В ГСУ СК РФ по Ленинградской области добавили, что венок был на мемориальном сооружении "Воинам Первой дивизии НКВД и жителям поселка им. Морозова, защищавшим Ленинградскую землю на Невских рубежах".

Как рассказали в СК, злоумышленником оказался местный житель, который уже привлекался за аналогичное преступление, совершенное на этом же мемориале. За это его осудили в 2019 году. Мужчине грозит наказание по статье "Повреждение мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества в период Великой Отечественной войны".

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Видео: Вконтакте / Морозовка