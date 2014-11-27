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В Петербурге задержали мужчину, который пытался снять тренировку "Зенита" с квадрокоптера
Сегодня, 20:37
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В Петербурге задержали мужчину, который пытался снять тренировку "Зенита" с квадрокоптера

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В среду мужчина на территории спортивной базы запустил квадрокоптер.

Накануне, 20 июля, в Удельном парке задержали мужчину, который пытался снять тренировку "Зенита" на квадрокоптер. Об этом рассказали в пресс-службе Вневедомственной охраны по городу и Ленобласти.

В среду мужчина на территории спортивной базы запустил квадрокоптер. Мужчина хотел снять на видео и сфотографировать тренировку любимой команды. Персонал заметил квадрокоптер и сразу же нажал тревожную кнопку. После этого на базу приехали росгвардейцы. 

Мужчину доставили в отдел полиции. Ранее он не привлекался ни к уголовной, ни к административной ответственности.

Фото: Piter.tv
 

Теги: зенит, квадрокоптер, спортивная база, съёмка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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