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В Петербурге задержали мужчину, который бросил бутылку с горючей смесью в автобус
Сегодня, 19:46
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В Петербурге задержали мужчину, который бросил бутылку с горючей смесью в автобус

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Им оказался 32-летний безработный петербуржец.

Полиция Петербурга задержала мужчину, который бросил бутылку с горячей смесью в автобус. Об этом 6 сентября рассказали в пресс-службе России по городу и Ленинградской области.

Инцидент произошел 4 сентября на пересечении Суворовского проспекта и 9-й Советской улицы. Обошлось без пострадавших. Злоумышленник быстро скрылся с места происшествия. Сотрудники полиции задержали его по горячим следам. Им оказался 32-летний безработный петербуржец. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Ранее супруги подожгли автомобиль российского полицейского с символом Z. В Ростове-на-Дону задержана пара, которая за 15 тысяч рублей напала на машину сотрудников правоохранительных органов.

Фото: Piter.tv
 

Теги: автобус, бутылка с горючей жидкостью
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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