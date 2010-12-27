В Петербурге задержали мошенников с монетами

В Санкт-Петербурге двое занимались мошенничеством, предлагая прохожим "старинные" монеты.

В Санкт-Петербурге на Кондратьевском проспекте сотрудники полиции задержали мужчин, которые занимались мошенничеством.

Очевидец обмана рассказал, что несколько мужчин "работют" на Кондратьевском проспекте. Они предлагают прохожим якобы старинные монеты. Сегодня, 14 ноября жертвой развода оказался пожилой мужчина. Однако свидетель происходящего решил вмешаться в разговор, после чего к нему подошли 4 человека и стали угрожать ему. Также они просили не лезть в процесс "обработки".

Угрозы мне очень не понравились, я позвонил 112. Мне минут через 5 перезвонил экипаж ДПС. Ещё через 5-10 минут они задержали 2 мошенников. При обыске у них нашли несколько стопок различных монет и ложек. И увезли в отделение. Полиция отработала оперативно. Не ведитесь на развод. Очевидец

Фото: "ВК" - Черный список Питер | Санкт-Петербург