В Петербурге задержали вымогателей, пытавшихся "выбить" у бизнесмена 12,5 миллионов рублей

В Петербурге задержаны семь участников преступной группировки, занимавшихся вымогательством. Сообщается, что подозреваемые требовали крупную денежную сумму от одного из предпринимателей, владеющего компанией по клининговым услугам.

Правоохранительные органы вышли на злоумышленников 14 ноября. Сообщается, что шестеро из задержанных являются гражданами России, один - Украины. По версии представителей следственного комитета, банда вымогала 12,5 миллионов рублей у 52-летнего помощника гендиректора крупной фирмы. Инцидент произошел в мае 2017 года. Мужчину обманом заставили приехать в деревню Мистолово, которая находится во Всеволожском районе, после чего забрали его автомобиль, а затем насильно отвезли в офисе на улице Марата. Жертве угрожали расправой в случае, если он не отдаст деньги.

По данному преступлению возбуждено уголовное дело по статье за вымогательство в особо крупном размере.