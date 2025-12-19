В Петербурге задержали фуру с партией немаркированных сигарет

Петербургские таможенники нашли сигареты на 85 миллионов.

Оперативники Северо-Западной оперативной таможни пресекли деятельность организованной группы, поставлявшей в Петербург и область немаркированные сигареты, скрытые в тайнике грузовика. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы.

Сотрудники Северо-Западной оперативной таможни задержали пятерых участников преступной группы. Задержание произошло на охраняемой автостоянке в Санкт-Петербурге во время разгрузки фуры. Грузовой автомобиль прибыл из Москвы под видом перевозки бумажных салфеток и чая.

В ходе осмотра транспортного средства таможенники обнаружили специально оборудованный тайник. В тайнике находилось свыше 600 тысяч пачек сигарет производства Армении. На изделиях отсутствовали предусмотренные российским законодательством акцизные марки.

Общая стоимость изъятой продукции предварительно оценивается в 85 миллионов рублей. По факту произошедшего решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Дело может быть квалифицировано по части 6 статьи 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Указанная статья предусматривает наказание за деятельность с немаркированной табачной продукцией в особо крупном размере. Максимальная санкция по этой статье достигает шести лет лишения свободы.

Фото: ФТС