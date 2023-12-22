В Петербурге задержали двух треш-блогеров, распылявших газ в лицо прохожим

Все криминальные забавы устраивались ради хайповых видео в телеграм.

Петербургской полиции понадобилось двое суток для того, чтобы задержать хулиганов, распространявших в телеграм-канале видео с нападениями на петербуржцев. Как стало известно Piter.TV, речь идёт о преступниках, которые распыляли газ из баллончика в лицо прохожим.

1 февраля 2024 года сотрудниками полиции регионального Главка в ходе мониторинга информационно-телекоммуникационных ресурсов были обнаружены телеграмм-каналы, на которых были размещены видео избиения прохожих. Следственными органами было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). 2 февраля сотрудниками Центра "Э" в ходе оперативно-розыскных мероприятий по местам жительства были задержаны 13-летний житель Василеостровского района и 16-летний житель пос. Отрадное Ленинградской области пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Полиция установил, что 14 января 2024 года, находясь у дома 46 корп. 2 по Рыбацкому проспекту, пара хулиганов распылила неустановленное вещество в лицо мужчине, а также повредили колеса автомобиля. Вечером 22 января у дома 24 по Шлиссельбургскому проспекту в Санкт-Петербурге, молодые люди распылили газ в лицо мужчине на велосипеде с боксом для доставки и избили его, снимая происходящее на видео.

Подозреваемые были задержаны и доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. 16-летний молодой человек был задержан на основании статьи 91 УПК РФ, а младшему задержанному была вынесена мера пресечения - обязательство о явке.

Фото: Piter.TV (Kandinsky 3.0)

