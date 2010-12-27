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В Петербурге задержали "черных риелторов", которые убили 5 человек
Сегодня, 19:30
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IRINA_CHALKINA
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В Петербурге задержали "черных риелторов", которые убили 5 человек

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Преступную группировку возглавлял участковый Колпинского района.

В понедельник, 27 августа, в Петербурге задержали банду "черных риелторов", которые убивали горожан. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ города.

Как оказалось, на счету у группировки, которую  возглавлял участковый Колпинского района, около 5 убийств. Среди жертв риелторов в основном владельцы квартир с алкогольной зависимостью и пенсионеры. Банда орудовала в городе с  2010 по 2014 годы.

В отношении "черных риелторов" возбуждены уголовные дела по статье "мошенничество" и "убийство". Двум членам группировки уже избрана мера пресечения. 

Фото: Pixabay

 

 

 

 

Теги: колпинский район , черные риелторы , черные риелторы спб
Категории: Лента новостей Происшествия Криминальные происшествия Новости СПб

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