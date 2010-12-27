В Петербурге задержали "черных риелторов", которые убили 5 человек

Преступную группировку возглавлял участковый Колпинского района.

В понедельник, 27 августа, в Петербурге задержали банду "черных риелторов", которые убивали горожан. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ города.

Как оказалось, на счету у группировки, которую возглавлял участковый Колпинского района, около 5 убийств. Среди жертв риелторов в основном владельцы квартир с алкогольной зависимостью и пенсионеры. Банда орудовала в городе с 2010 по 2014 годы.

В отношении "черных риелторов" возбуждены уголовные дела по статье "мошенничество" и "убийство". Двум членам группировки уже избрана мера пресечения.

Фото: Pixabay