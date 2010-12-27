В Петербурге задержали активиста "Весны" за баннер о Путине

Петра Трофимова задержала полиция. Причины выясняются.

Правоохранительные органы Петербурга задержали активиста из оппозиционного движения "Весна" из-за летнего перформанса с баннером. О задержании Петра Трофимова сообщили его коллеги в Telegram.

Сторонники петербуржца объяснили, что полиция арестовала молодого человека прямо во время трансляции в социальной сети Facebook. Внимание оперативников предположительно подозреваемый привлек акцией, организованной в июне.

В отдел полиции он был доставлен лично заместителем начальника ОП № 71 для ознакомления с протоколом об административном правонарушении. Как полагает сам Пётр, речь идёт о нашей акции с баннером, за которую его задерживают уже во второй раз коментируют ситуацию в соцсетях

Напомним, что вместе с членами движения Трофимов вывесил баннер о Путине. За это действие его поймали 10 июня. Акция прошла во время проведения в городе ПМЭФ. Однако, официальной причины задержания полицейские не называют.

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Фото: Piter.tv