В Петербурге задержали 750 куколок тропических бабочек

Сегодня, 23 марта, в грузовом терминале аэропорта Пулково задержали необычный груз. Специалисты Россельхознадзора досмотрели 750 куколок тропических бабочек из Филлипин. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Известно, что отправитель с нарушением оформил документы для перевоза. Например, на ветеринарном сертификате нет подписи специалиста, который его выдал.
В ходе документарного ветеринарного контроля специалистами выявлены нарушения — нечеткий оттиск печати на ветеринарном сертификате, отсутствие оригинальной подписи ветеринарного врача, выдавшего документ.
Уточнили в ведомстве
Инспекторы управления возбудили административное дело в отношении отправителя.
Фото: Россельхознадзор