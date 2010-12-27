В Петербурге задержали 750 куколок тропических бабочек

Экзотических животных привезли из Филиппин.

Сегодня, 23 марта, в грузовом терминале аэропорта Пулково задержали необычный груз. Специалисты Россельхознадзора досмотрели 750 куколок тропических бабочек из Филлипин. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Известно, что отправитель с нарушением оформил документы для перевоза. Например, на ветеринарном сертификате нет подписи специалиста, который его выдал.

В ходе документарного ветеринарного контроля специалистами выявлены нарушения — нечеткий оттиск печати на ветеринарном сертификате, отсутствие оригинальной подписи ветеринарного врача, выдавшего документ. Уточнили в ведомстве

Инспекторы управления возбудили административное дело в отношении отправителя.

Фото: Россельхознадзор