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В Петербурге задержали 750 куколок тропических бабочек
Сегодня, 19:15
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ProkVad
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В Петербурге задержали 750 куколок тропических бабочек

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Экзотических животных привезли из Филиппин.

Сегодня, 23 марта, в грузовом терминале аэропорта Пулково задержали необычный груз. Специалисты Россельхознадзора досмотрели 750 куколок тропических бабочек из Филлипин. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Известно, что отправитель с нарушением оформил документы для перевоза. Например, на ветеринарном сертификате нет подписи специалиста, который его выдал.

В ходе документарного ветеринарного контроля специалистами выявлены нарушения — нечеткий оттиск печати на ветеринарном сертификате, отсутствие оригинальной подписи ветеринарного врача, выдавшего документ.

Уточнили в ведомстве

Инспекторы управления возбудили административное дело в отношении отправителя.

Фото: Россельхознадзор

Теги: бабочки , россельхознадзор , спб , филиппины
Категории: Лента новостей Новости СПб

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