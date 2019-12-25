В Петербурге заболеваемость внебольничной пневмонией выросла в 20 раз

За последние три недели в городе обнаружили почти 5000 случаев пневмонии.

В Петербурге резко выросла заболеваемость внебольничной пневмонией. Показатель заболеваемости за неделю превысил среднемноголетний уровень в 20 раз. Об этом сообщил РБК со ссылкой на начальника отдела эпидемиологического надзора локального подразделения Роспотребнадзора Ирину Чхинджерию.

За последние три недели в городе обнаружили почти 5000 случаев пневмонии. При этом все пациенты с пневмонией заражены коронавирусом. Как отметила главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова, для города это огромные цифры.

В России впервые началась реабилитация пациентов, перенесших коронавирусную пневмонию.

Фото: Piter.TV