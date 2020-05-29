В России впервые началась реабилитация пациентов, перенесших коронавирусную пневмонию

Массаж, магнито- и лазеротерапия, барокамера, соляные пещеры, скандинавская ходьба, водные процедуры – вот лишь некоторые из методик, которые уже используют врачи городской больницы № 40 Санкт-Петербурга для работы с пациентами, перенесшими COVID-19.

27 мая глава петербургского Роспотребнадзора дала разрешение на проведение медицинской реабилитации пациентов, перенесших коронавирусную пневмонию. Возможность для восстановительного лечения появилась у всех переболевших COVID-19: как в стационаре, так и амбулаторно. Направление можно будет получить у лечащего врача в поликлинике.

Реабилитологи городской больницы № 40 уже активно работают с пациентами, перенесшими "ковидную" пневмонию. Заболевание поражает ткань легких, отсюда возникает слабость, одышка и проблемы с дыханием.

В нашем учреждении лежит более 30 пациентов, которые перенесли коронавирусную пневмонию и требуют реабилитационных мероприятий. Проводится комиссия, назначается дата госпитализации, и пациент с "острой койки" переводится на реабилитацию в наш стационар. Распоряжение главного санитарного врача города Санкт-Петербурга позволило нам брать этих пациентов не только прямым переводом, но и из поликлиник. Соответственно, эти пациенты, которые нуждаются в реабилитации, будут находится как в нашем учреждении – 40-й больнице, так и в других учреждениях, где есть данный профиль реабилитации, и имеется лицензия. Данный вид инфекции, ну и вообще любая пневмония, приводит к нарушению функции легких, и чтобы быстрее человека восстановить, вернуть к обычной жизни, а если он работает, то к труду, необходимы реабилитационные мероприятия. По последним данным, которые опубликованы как у нас, так и за рубежом, данные реабилитационные мероприятия могут и должны проводиться интенсивно в течение одного, двух или трех месяцев. А по некоторым случаям – даже до года. На сегодняшний день применяется классическая физиотерапия во всем своем многообразии. Это и магнитотерапия, и лазеротерапия, и электростатический лимфодренажный массаж, и другие методики. Естественно, подключается у данных пациентов лечебная гимнастика. Как механотерапия на различных циклических тренажерах, так и лечебная гимнастика: индивидуальная, групповая, с применением скандинавской ходьбы и другие методики. В дальнейшем подключаются уже водные процедуры, -

рассказал главный реабилитолог Санкт-Петербурга и заместитель главного врача по медицинской реабилитации 40-й больницы Станислав Макаренко.

По словам специалистов городской больницы № 40, медицинская реабилитация несет и важную социальную функцию, ведь она позволяет переболевшим как можно быстрее вернуться к обычной жизни и выйти на работу. Одними из первых пациентов на реабилитации стали сами медики, перенесшие коронавирусную инфекцию. Скорейшее выздоровление и возвращение к трудовой деятельности всех медицинских работников играет очень важную роль в борьбе с пандемией.