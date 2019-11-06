В Петербурге заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 104% за неделю

Доля детей среди заболевших составляет 51%.

За неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ в Петербурге выросла по сравнению с прошлой неделей. Об этом рассказала глава регионального отдела эпиднадзора управления Роспотребнадзора Ирина Катаева, пишет ТАСС.

В Петербурге более 200 на 10 тысяч человек заболевших. Это превышает эпидпорог на 113%. Если сравнивать с прошлой неделей, заболеваемость выросла более чем на 104%.

Доля детей среди заболевших составляет 51%. Кроме того, в городе на 20% выросло число заболевших коронавирусной инфекцией. В настоящее время преобладают бессимптомные формы COVID и клиника ОРВИ.

Фото: Piter.tv

