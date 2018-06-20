  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Забытую в коляске на петербургском рынке малышку временно отдадут соцзащите
Сегодня, 7:31
211
lesjasap

Забытую в коляске на петербургском рынке малышку временно отдадут соцзащите

0 0

Родители малышки пройдут лечение от алкогольной зависимости.

Малышку, которую родители забыли на прогулке в детской коляске в Петербурге отдадут соцзащитникам. Местные жители оставили полуторагодовалую девочку без присмотра около рынка. На данный момент личность родителей установлена. Они готовы отдать двух детей в органы опеки. Об этом сообщает пресс-служба детского  омбудсмена Светланы Агапитовой.

Напомним. что инцидент произошел 16 апреля в Московском районе Северной столицы. Коляску с ребенком заметил прохожий. который сообщил о находке в полицию.

На данный момент малышка и ее трехлетний брат находятся в клинической больнице имени Филатова. В ближайшее время их переведут в социозащитное учреждение. Однако, передача детей оказалась временной: на тот период, пока родители будут лечиться от алкогольной зависимости.

Фото: Piter.tv

Местоположение на карте:

Теги: детский омбудсмен, забыли ребенка в коляске, светлана агапитова
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

Оставить комментарий