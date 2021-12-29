В Петербурге за выходные задержали более 200 пьяных водителей

Рейд "Нетрезвый водитель" прошел в выходные.

За минувшие выходные сотрудникам ГИБДД Петербурга и области удалось выявить более 200 пьяных водителей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

Всего было задержано 227 человек в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. Из них 16 ранее были привлечены к административной ответственности за пьяную езду. За повторное нарушение возбудили уголовное дело. Кроме того, за подобное нарушение предусмотрен штраф в 30 тыс. рублей, лишение водительского удостоверения до двух лет (административная ответственность).

Фото: Дорожный инспектор