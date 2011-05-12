В Петербурге за сутки выявили 812 случаев заражения коронавирусом

Еще 42 человека скончались.

За минувшие сутки, 22 марта, в Петербурге выявили еще 812 случаев заболевания COVID-19. Об этом говорят данные информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом.

За день также выписали 1363 человека, справившихся с болезнью, еще 42 скончались. Всего с начала пандемии в Северной столице заболели ковидом 388 657 человек, 11 994 пациентов умерли, 339 163 человека выздоровели.

Также сообщалось, что Петербург получит новую партию вакцины от коронавируса в течение двух дней.

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