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В Петербурге за сутки выявили 812 случаев заражения коронавирусом
Сегодня, 13:33
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himif

В Петербурге за сутки выявили 812 случаев заражения коронавирусом

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Еще 42 человека скончались.

За минувшие сутки, 22 марта, в Петербурге выявили еще 812 случаев заболевания COVID-19. Об этом говорят данные информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом.

За день также выписали 1363 человека, справившихся с болезнью, еще 42 скончались. Всего с начала пандемии в Северной столице заболели ковидом 388 657 человек, 11 994 пациентов умерли, 339 163 человека выздоровели.

Также сообщалось, что Петербург получит новую партию вакцины от коронавируса в течение двух дней.

Фото: pixabay

Теги: заражение, коронавирус
Категории: Новости СПб, Лента новостей, Коронавирус в Петербурге,

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