В Петербурге за сутки тест на коронавирус сдали более 10 тысяч человек

Из них 146 поместили в обсерватор, 150 — контактные, 11 соблюдают режим самоизоляции.

В понедельник, 24 августа, стало известно о том, что за минувшие сутки около 20 тысяч петербуржцев сдали тест на коронавирус. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

На наличие коронавирусной инфекции проверили 10863 человека. Известно, что из них 146 горожан поместили в обсерватор. При этом 150 человек являются контактными. А 11 петербуржцев уже соблюдают режим самоизоляции.

Отмечается, что по номеру "122" о коронавирусе поступило 132 вызова.

Ранее мы сообщали о том, что Смольный продлит запреты из-за коронавируса до конца сентября.

Фото:Piter.TV