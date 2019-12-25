В Петербурге за сутки протестировали на COVID-19 свыше 23 тысяч человек

Под наблюдением медиков на данный момент находится 2850 человек.

За прошедшие сутки, 17 июня, в Петербурге протестировали на коронавирус 23 137 человек. Об этом сообщает городской оперативный штаб "Петербург против коронавируса".

Под наблюдением медиков на данный момент находится 2850 человек, 51 из которых содержатся в обсерваторе, а 859 – на самоизоляции. В Единую информационно-справочную службу за сутки позвонили 816 раз с вопросами о коронавирусе, в службе "112" зарегистрировали 227 обращений. 57 человек сообщили о прибытии из другой страны, 64 обращения были связаны со скорой помощью 51 – с полицией. Также в среду 111 петербуржцев попросили помощи у волонтеров.

Тем временем, в Петербурге выявили 231 новый случай коронавируса.

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