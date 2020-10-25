В Петербурге 48-летняя женщина на «Тойоте» сбила школьника

После происшествия мальчика экстренно госпитализировали.

В Приморском районе Петербурга разбираются в обстоятельствах ДТП, в котором серьёзно пострадал 12-летний ребёнок. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г. СПб и Ленинградской области.

Авария произошла 28 октября в 16:10 у дома 2 по Лыжному переулку. По предварительным данным, 48‑летняя женщина, управлявшая автомобилем "Тойота", совершила наезд на ученика 6 класса. Школьник выбежал на проезжую часть из‑за припаркованных машин, и водитель не успела среагировать.

После происшествия ребенка экстренно госпитализировали. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП. Правоохранители выясняют детали случившегося, по итогам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщали, что водительницу, управлявшую авто с ребенком на коленях, привлекли к ответственности в Петербурге.

Фото: Piter.TV