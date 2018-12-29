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В Приморском районе ДТП из двух автомобилей заблокировало въезд во двор жильцам
Сегодня, 18:55
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IRINA_CHALKINA

В Приморском районе ДТП из двух автомобилей заблокировало въезд во двор жильцам

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К счастью, в аварии никто не пострадал.

В понедельник, 21 января, в Приморском районе два автомобиля заблокировали въезд во двор. Об этом сообщают горожане. 

Инцидент произошел на улице Торжковской,2. 

Все ничего. Ну, столкнулись, ну бывает. Только вот часа на 2 перекрыли въезд во двор

пишет горожанин

Жители дома также отмечают, что это единственная дорога во дворы. 

На кадрах видно, что у машин нет значительных повреждений. К счастью, в аварии никто не пострадал.

На месте ожидают сотрудников ДПС.

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Фото:ДТП и ЧП Петербург/вк

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Теги: дтп приморский район, столкнулись две иномарки приморский район
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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