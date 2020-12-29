В Петербурге за сутки на коронавирус проверили более 25 тысяч человек

На портале #мывместе в качестве волонтеров зарегистрировались 1183 человека.

Стали известны обновленные данные по тестированию на коронавирус в Петербурге. По данным пресс-службы Смольного к утру 24 января, за минувшие сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 25364 человек.

В Единой региональной информационно-справочной службе по вопросам, связанным с коронавирусом (телефонный номер 122) обработано 2226 вызовов. В правительстве добавили, что с 5 октября на портале #мывместе зарегистрировались уже 1183 петербургских волонтера. Поступило 4452 заявок.

Фото: Piter.tv