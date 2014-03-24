В Петербурге за сутки на коронавирус проверили более 22 тысяч человек

На портале #мывместе в качестве волонтеров зарегистрировались 1183 человека.

Стали известны обновленные данные по тестированию на коронавирус в Петербурге. По данным пресс-службы Смольного к утру 7 февраля, за минувшие сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 22838 человек.

В Единой региональной информационно-справочной службе по вопросам, связанным с коронавирусом (телефонный номер 122) обработано 2560 вызовов.

В правительстве добавили, что с 5 октября на портале #мывместе зарегистрировались уже 1283 петербургских волонтера. Поступило 4976 заявок. С начала октября 164112 человек получили гуманитарную помощь.

Фото: Piter.tv