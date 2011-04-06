В Петербурге за прошедшие сутки от коронавируса умерло 28 человека

Петербург по-прежнему занимает второе место по количеству больных коронавирусом в России.

В Петербурге за прошедшие сутки от коронавируса умерло 28 человек, передаёт в воскресенье, 4 апреля, федеральный оперативный штаб. По данным штаба, с начала пандемии в Петербурге от COVID-19 скончалось 12 394 человека. А выздоровели более 350 тыс. петербуржцев.

Напомним, что Петербург по-прежнему занимает второе место по количеству больных коронавирусом в России, уступая лидирующую позицию Москве.

Однако в Петербурге за неделю снизилась заболеваемость коронавирусом на 8 процентов.

Фото: Piter.tv