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В Петербурге за прошедшие сутки от коронавируса умерло 28 человека
Сегодня, 19:10
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kraratau27

В Петербурге за прошедшие сутки от коронавируса умерло 28 человека

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Петербург по-прежнему занимает второе место по количеству больных коронавирусом в России.

В Петербурге за прошедшие сутки от коронавируса умерло 28 человек, передаёт в воскресенье, 4 апреля, федеральный оперативный штаб. По данным штаба, с начала пандемии в Петербурге от COVID-19 скончалось 12 394 человека. А выздоровели более 350 тыс. петербуржцев. 

Напомним, что Петербург по-прежнему занимает второе место по количеству больных коронавирусом в России, уступая лидирующую позицию Москве. 

Однако в Петербурге за неделю снизилась заболеваемость коронавирусом на 8 процентов. 

Фото: Piter.tv

Теги: covid-19, статистика
Категории: Коронавирус в Петербурге, Картина дня, Лента новостей,

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