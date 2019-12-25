В Петербурге за неделю снизилась заболеваемость коронавирусом на 8 процентов

Но выросло количество госпитализаций. Число пациентов, которые отправлялись на этой неделе в больницу с COVID-19 увеличилось на 6 процентов.

На этой неделе в Северной столице зафиксировали меньше случаев заболевания коронавирусом, чем на прошлой. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона 4 апреля.

В это воскресенье в медицинские учреждения с диагнозом ковид обратилось на 8 процентов меньше пациентов, чем в последнюю неделю марта. Уменьшилось и число активно больных на 5,5 процентов. Однако показатель суточной госпитализации пациентов с коронавирусом вырос на 6 процентов.

Сейчас в Петербурге ковид выявили у 711 горожан. Выписали из больниц 955 человек. Об этом сообщили на портале "Стопкоронавирус.рф" 4 апреля.

Власти города рекомендуют петербуржцам сделать прививку от инфекции, чтобы к лету выработать коллективный иммунитет к коронавирусу.

Ранее на Piter.tv стало известно, что за последние сутки обследовались на коронавирус более 19 тысяч петербуржцев.

Фото: Piter.tv