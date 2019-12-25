В Петербурге за последние сутки протестировали на ковид 23 тысячи человек

В справочной службе по вопросам коронавируса обработали 4559 вызовов.

За последние сутки, 12 февраля, в Петербурге обследовали на COVID-19 23 021 человека. Об этом сообщили в оперштабе "Петербург против коронавируса".

В тот же день в Единой региональной информационно-справочной службе по вопросам, связанным с ковидом, обработали 4559 вызовов. Городские добровольцы продолжают помогать петербуржцам: с 5 октября 1134 волонтеры выполнили 5180 заявок. Работают и волонтеры-медики в 7 поликлиниках Петербурга. 14 человек обзванивают пациентов с коронавирусом, проверяют температуру у посетителей на входе в поликлиники, помогают медсестрам и маломобильным пациентам.

Кроме того, с начала октября 167 516 человек получили гуманитарную помощь в виде продуктовых наборов.

Фото: Piter.TV