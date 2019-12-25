По России за последние сутки подтверждено 124 летальных случаев.

В четверг, 13 августа, стало известно о том, что в Петербурге за последние сутки от COVID-19 умерли 15 человек. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

По России за последние сутки подтверждено 124 летальных случаев. Согласно последним данным, за весь период пандемии в России умерло 14 931 человека.

В тоже время из больниц по выздоровлению выписались 6 098 россиян. В Петербурге за сутки вылечились от коронавируса 96 человек.

Ранее мы сообщали о том, что за последние сутки ещё 160 петербуржцев заболели COVID-19.

Фото:Piter.TV